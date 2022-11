L’Argentina vince e si rilancia, arriveranno gli ottavi se… Le combinazioni

Dopo il pessimo inizio con l’Arabia Saudita, l’Argentina ha trovato una vittoria fondamentale contro il Messico. Tre punti fondamentali per la corsa agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. In questo modo, l’Argentina scavalca la squadra di Martino e raggiunge la sorprendete Arabia Saudita in classifica. A quota quattro invece, rimane al primo posto del gruppo C la Polonia di Robert Lewandowski (prossima avversaria dell’Albiceleste). Dunque, Messi e compagni hanno il proprio destino nelle loro mani e sarà decisivo l’ultimo turno per stabilire le due squadre che si giocheranno la fase finale dei Mondiali.

L’Argentina infatti, vicendo contro la Polonia sarebbe certa della qualificazione al prossimo turno.

In caso di pareggio all’ultima giornata invece, sarà decisivo il risultato tra Messico e Arabia Saudita. Nel caso in cui anche questo finisse in pareggio, in questo caso diventerebbe decisivo il dato della differenza reti tra Argentina e Arabia Saudita, mentre la Polonia chiuderebbe al primo posto con cinque punti. In caso di sconfitta all’ultima giornata infine, l’Argentina sarebbe eliminata.

Foto: Instagram Gomez