L’Argentina travolge El Salvador in amichevole. Lautaro Martinez protagonista con un assist

L’Argentina ha battuto con un netto 3-0 El Salvador nell’amichevole giocata stanotte negli Stati Uniti, al Lincoln Financial Field di Philadelphia. Decisive, per l’Albiceleste del CT Lionel Scaloni le reti di Cristian Romero ed Enzo Fernandez, arrivate nel corse del primo tempo, e di Lo Celso, in avvio di ripresa. Non è riuscito a trovare la via del gol Lautaro Martinez, partito titolare. L’attaccante dell’Inter ha, comunque, messo a referto un assist, in occasione della terza marcatura della nazionale campione del mondo in carica, servendo il centrocampista del Tottenham.

Foto: Instagram Inter