L’Argentina porta in trionfo anche Aguero. “El Kun” insieme agli ex compagni ad alzare la Coppa del Mondo

Un personaggio importante per la vittoria dell’Argentina al Mondiale in Qatar è “El Kun” Aguero. I giocatori della Seleccion hanno infatti voluto al loro fianco, al momento di alzare la coppa, Sergio Aguero, ex attaccante, classe 1988, che esattamente un anno fa si ritirava dal calcio per problemi cardiaci, ma che ha fatto parte integrante della generazione di Messi e Di Maria Ma i suoi compagni di nazionale non l’hanno dimenticato, facendogli alzare la Coppa.

Aguero è considerato un vero e proprio talismano. L’ex attaccante era arrivato in Qatar solo dopo la prima gara dell’Argentina, persa 2-1 contro l’Arabia Saudita. Da allora, l’Albiceleste non ha più fallito un colpo.

Foto: Instagram personale