L’Argentina non sbaglia: 2-0 al Canada, decidono Alvarez e Lautaro Martinez

L’Argentina parte con il piede giusto in Copa America, battendo all’esordio il Canada per 2-0. Primo tempo equilibrato e non particolarmente agevole per la Seleccion, svolta nella ripresa dopo 4 minuti grazie a Julian Alvarez bravo a capitalizzare con un tocco facile la bella iniziativa di Mac Allister. A due minuti dalla fine il raddoppio di Lautaro Martinez, partito dalla panchina, su assist di Messi. Lo stesso Messi si è reso protagonista di un errore davanti al portiere, ma complessivamente l’Argentina ha gestito bene la partita conquistando una vittoria meritata.