L’Argentina è Campione del Mondo! È il terzo Mondiale per l’Albiceleste

L’Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia. Una partita indimenticabile, una partita infinita che molto probabilmente passerà alla storia come una delle finali più intense e combattute che hanno visto come protagonisti Lionel Messi e Kylian Mbappé. All’atto finale in Qatar, l’Albiceleste domina per larghissimi tratti i campioni uscenti di quattro anni fa e va in vantaggio sul 2-0 senza appello, si fa rimontare in due minuti da Mbappè, ritorna davanti con Messi ai supplementari e ancora Mbappè porta la contesa ai rigori. Ai calci di rigore Emiliano Martinez ipnotizza Koman, poi Tchouameni calcia fuori e Montiel non sbaglia il rigore decisivo. Trionfa l’Argentina e Messi alza la coppa più ambita e ora la sua bacheca è completa.

Foto:Twitter FIFA World Cup