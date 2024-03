L’Argentina batte il Costa Rica in amichevole: in gol anche Lautaro Martinez

L’Argentina ha chiuso, nella notte, questa sosta per le nazionali con una vittoria, in amichevole, ottenuta ai danni del Costa Rica. La partita, giocata a Los Angeles, è stata sbloccata dalla selezione costaricana con un gol di Ugalde. I campioni del mondo e del Sudamerica in carica hanno, però, ribaltato tutto nella ripresa, grazie alle reti di Di Maria, Mac Allister e Lautaro Martinez, che ritrova una gol che, con la maglia dell’Albiceleste, mancava da ben 18 mesi. L’attaccante dell’Inter, inoltre, salendo a quota 56 presenze in nazionale, entra ufficialmente nella Top 10 dei giocatori più presenti nella storia della Seleccion, raggiungendo Leopoldo Jacinto e Daniel Passarella in questa speciale classifica.

Foto: Instagram Inter