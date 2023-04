L’Arezzo torna in Serie C. Promozione anticipata dopo il 3-1 alla Pianese

L’Arezzo torna ufficialmente in Serie C. Il club toscano raggiunge il traguardo vincendo in casa contro la Pianese seconda in classifica. Trionfo per 3-1 che regala la promozione con tre giornate di anticipo. Gli amaranto ritrovano la terza serie del calcio italiano dopo due anni di purgatorio in Serie D. Il Cavallo rampante ha superato l’ultima squadra ad arrendersi, un successo davanti ai propri tifosi che si è convertito in immediata festa. Vinto il Girone E del campionato di Serie D, l’Arezzo diventa la terza squadra ad ottenere la promozione in Serie C dopo Catania e Sestri Levanti che hanno vinto rispettivamente il Girone I e A.

Foto: Instagram Arezzo