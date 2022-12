L’arbitro croato Maric attacca: “Argentina favorita, rigore inesistente. Aveva ragione Pepe”

È appena terminata la prima semifinale di questa edizione della Coppa del Mondo in Qatar: l’Argentina stende la Croazia con un netto 3-0. Ma c’è, comunque, spazio per le polemiche. Intervenuto a Sportske Novosti, l’arbitro Bruno Maric ha così commentato il rigore concesso all’Albiceleste (e poi trasformato da Messi): “Anche se non sono una persona che crede nelle teorie del complotto devo dire che quanto ha detto Pepe aveva senso. L’Argentina è davvero favorita e anche la decisione presa al 32′ va in quella direzione perché questo calcio di rigore non esisteva, Livakovic non ha commesso fallo. – spiega Maric – Poteva solo trattarsi di fallo sul portiere e mi dispiace assistere a una decisione incredibile, che ha un impatto diretto sul risultato, da parte dell’arbitro Orsato. Questo è ingiusto e inaccettabile”.

Foto: Twitter Argentina