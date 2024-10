L’Arabia vuole far giocare i club sauditi in Champions League

Nonostante il presidente UEFA Aleksander Ceferin lo scorso anno abbia escluso questa possibilità, i club sauditi nutrono ancora il sogno di poter partecipare alla Champions League. Lo ha confermato l’amministratore delegato dell‘Al-Hilal Esteve Calzada, che in occasione del The Summit, evento che si è svolto nell’ambito del Leaders Week London, ha rilasciato alcune dichiarazioni favorevoli all’idea.

“Certamente non posso dire che non ci piacerebbe. Ma quanto sia realistico, quanto sia possibile, non lo so, ed è totalmente fuori dal mio controllo. La nostra aspirazione è quella di portare il nostro prodotto di fronte a quante più persone possibile, e la Champions League è probabilmente la competizione per club più importante al mondo”.

L’Al-Hilal parteciperà però al Mondiale per Club, competizione che si giocherà il prossimo anno, e che coinvolgerà le migliori squadre del mondo: “Capisco la preoccupazione per il numero di partite, ma probabilmente è la competizione più importante della stagione per noi. È un’ottima opportunità per proiettarci al mondo e anche per vedere il nostro livello rispetto a queste squadre europee. Più spesso possiamo giocare contro squadre europee, meglio è”.

Foto: Instagram Al-Hilal