L’Arabia sogna Rodrygo: ma il brasiliano non cede

Continuano ad accendersi le sirene arabe all’interno del panorama europeo. Il passaggio di Neymar al Santos, infatti, ha lasciato un grande vuoto tra le fila dell’Al-Hilal che, adesso più che mai, starebbe cercando un sostituto all’altezza. Nonostante i tanti probleimi fisici dell’ultimo periodo, l’ex Barcellona è stato fin dal giorno del suo arrivo al centro del progetto e perderlo a gennaio non fa di certo piacere. Di profili la società saudita ne starebbe sondando diversi, ma secondo quanto riportato da Marca, il club avrebbe messo nel mirino un altro brasiliano, ovvero Rodrygo. Si parlerebbe di una grande offerta che segue l’andamento del mercato intrapreso dalle squadre dell’Arabia Saudita. Questo, però, sembrerebbe non smuovere il classe 2001 che ha ancora voglia di imporsi nel calcio che conta vista la sua giovane età. L’intenzione del 24enne, dunque, sembrerebbe essere chiara: rimanere a lottare per la maglia del Real Madrid, senza pensare alle lusinghe monetarie provenienti dai club arabi.

FOTO: Instagram Real Madrid