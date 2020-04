L’appello di Mancini: “Lasciateci tornare in campo. La gente è stanca, il calcio aiuterà il Paese”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato del possibile ritorno in campo in un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport: “Io leggo e mi informo, e – ripeto – prima di tutto viene la salute ma mi risulta che il mondo dello sport non sia stato colpito dal Coronavirus. I casi li contiamo facilmente, soprattutto ad alto livello: venti giocatori in serie A? Non ci arrivo, se escludiamo medici, accompagnatori e staff. E in serie B e in serie C? Quanti casi sono stati denunciati? Se poi mi allargo all’attività mondiale, non mi sembra che i numeri aumentino, anzi. Secondo me lo sport di contatto non è pericoloso, almeno osservando i numeri. Spero che riaprano il nostro mondo. E non lo dico egoisticamente, per motivi di soldi o di interesse, io ormai gli Europei li giocherò tra un anno e dovrò ricominciare il lavoro di studio. Lo dico da semplice cittadino: lo sport ha un valore sociale, di aggregazione. Se riparte, darà una mano al Paese sotto il profilo psicologico. Le emozioni positive aiutano e la gente è stanca. Si può ripartire in assoluta sicurezza. Una volta stabilito che i cinquecento giocatori impegnati in serie A sono immuni o guariti, non ci saranno più rischi e pericoli. Rprendiamo a giocare a calcio e vedrete che il calcio aiuterà il Paese”, le parole di Mancini.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro