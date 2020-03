L’appello di D’Ambrosio: “Restiamo a casa e contribuiamo alla raccolta fondi”

Danilo D’Ambrosio, terzino dell’Inter e della Nazionale italiana, ha lanciato un appello, direttamente da casa e con suo figlio Leonardo in braccio, chiedendo a tutti i tifosi di contribuire alla raccolta fondi per l’emergenza Coronavirus: “Come vedete anche noi restiamo a casa e come Inter abbiamo fatto una donazione. Se volete partecipare, andate sulla pagina Facebook dell’Inter e donate anche voi perché insieme siamo più forti. Un abbraccio a tutti”.