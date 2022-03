L’appello del Chelsea al Governo inglese: “Lasciateci vendere i biglietti delle partite”

Il momento in casa Chelsea è davvero complicato, dopo il congelamento dei beni ai danni del proprietario Roman Abramovich, come conseguenza delle sanzioni per l’invasione russa in Ucraina.

Il club, come si legge in una nota sul sito ufficiale, ha chiesto comunque al Governo inglese di poter vendere i biglietti delle partite.

Questo quanto si legge: “Stiamo facendo pressioni sul governo, ogni giorno si tengono incontri per trovare una soluzione. Inoltre, la Premier League e la Football Association stanno discutendo con il governo i problemi di integrità sportiva che emergerebbero se non si consente ai tifosi di partecipare alla partite. Siamo consapevoli del livello di frustrazione che i nostri supporter stanno affrontando per questo problema e stiamo facendo tutto il possibile per risolverlo il prima possibile”.

Intanto si procede con le trattative per la cessione del club, con alcune richieste di interesse di diversi imprenditori e manager. Bisognerà capire come si potrà risolvere la vicenda.