Laporte vuole il Barcellona: pronto a ridursi l’ingaggio

Aymeric Laporte vuole giocare per il Barcellona. Ne sono certi in Spagna, secondo AS, il difensore nato in Francia ma nazionale spagnolo vuole lasciare il Manchester City per i blaugrana. Il ventottenne è disposto ad abbassarsi lo stipendio pur di vestire la maglia del club catalano, che sta vivendo un momento difficile sul piano economico e istituzionale per via del caso Negreira. Il classe ’94 non è più un titolare per Pep Guardiola, motivo per il quale Laporte spinge per cambiare aria e tornare in Liga.

Foto: sito ufficiale Manchester City