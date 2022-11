Il difensore della Spagna, Aymeric Laporte, ha così parlato prima del match contro la Germania valido per la fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar: “Speriamo che la squadra risponda come l’altro giorno. Abbiamo studiato molto la Germania e, se giochiamo come contro al Costa Rica, difficilmente i tedeschi potranno superarci”, riporta Marca.

Foto: sito ufficiale Manchester City