Laporte saluta il City: “Dai trofei alle battute d’arresto, nel bene e nel male, è stato un onore”

Aymeric Laporte saluta il Manchester City. Sarà un nuovo giocatore dell’Al Nassr, squadra dove gioca Cristiano Ronaldo.

Il difensore spagnolo ha salutato la compagine campione d’Europa con un post sui social: “Cari Citizens, oggi vorrei condividere con voi una storia. È durata cinque anni e mezzo ed è stata indimenticabile. Tanti ricordi che terrò per sempre nel mio cuore. È sempre facile pensare a quelli belli: i trofei, le vittorie, i gol, i contrasti e le grandi lotte in Premier League. Ma ricorderò anche quelli brutti: gli infortuni e le panchine, le sconfitte e gli errori che magari ho commesso. Dai trofei alle battute d’arresto, dalle vittorie agli infortuni, tutto ha fatto parte del mio viaggio e sono grato per ogni momento che mi ha trasformato in quello che sono oggi. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo percorso: la dirigenza del Manchester City, gli allenatori e tutto lo staff, ogni singolo compagno di squadra con cui ho condiviso lo spogliatoio e ovviamente tutti voi. È stato un onore e un piacere indossare questi colori e spero che mi ricorderete per questo. Grazie ancora per tutto. Vi auguro buona fortuna per il futuro e vi guarderò sempre, ragazzi. Fino a quando ci incontreremo di nuovo”.

Foto: sito Manchester City