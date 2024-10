Laporte: “Ho scelto la Nazionale spagnola e abbandonato la Francia per i dissidi con Deschamps”

Ospite della trasmissione ‘Rothen s’enflamme’ di RMC Sport, Aymeric Laporte, ex difensore del Manchester City, ora all’Al Nassr, ha parlato del rapporto conflittuale con Didier Deschamps, attuale commissario tecnico della Nazionale francese che ha conosciuto in occasione di due ritiri della nazionale prima di decidere di indossare la maglia della Spagna in maniera definitiva nella primavera del 2021.

Queste le sue parole: “Se sono andato nella nazionale francese e poi non ci sono più andato, è stato più che altro a causa di rapporti personali che non hanno funzionato. Non potevo aspettare oltre. Gli anni passavano e, alla fine, era sempre lo stesso allenatore. Se volevo giocare nelle competizioni internazionali, dovevo prendere delle decisioni. E ho dovuto fare questa scelta. Oggi sono molto felice e mi sento molto bene in questa squadra spagnola. Mi si addice, anche in termini di personalità”.

Foto: twitter personale