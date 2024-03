Laporte: “Guardiola non mi ha trattato come volevo. Mi ha spinto a lasciare il City”

Intervistato da RadioMarca, il difensore Laporte, ex Manchester City, ha parlato della sua partenza e del suo rapporto con Guardiola.

Queste le sue parole: “Guardiola diceva sempre: ‘Se qualcuno non vuole restare, lo dica pure e buona fortuna’. Questo è quello che dice di solito, ma per molti giocatori non è stato così. Non entrerò nei dettagli: ho deciso di lasciare e sono riuscito a partire. Questo è tutto”, ha detto con un pizzico di rammarico. Il mister non mi ha trattato come volevo. Mi ha spinto a lasciare il City”.

Poi ha precisato. “Ho preso quella decisione anche per il momento che stavo vivendo e penso che sia stato giusto così, viste le circostanze della vita e anche la mia situazione al City. Giocavo lì da da tanto tempo, avevo vinto quasi tutto ma venivo da due anni in cui avevo giocato in un ruolo che non era il mio. Quando passano uno o due anni e non giochi nella posizione ideale è un po’ frustrante perché non mostrare il meglio di te”.

Foto: twitter Al Nassr