Laporte: “Avevo scritto a Deschamps, ma non ho ricevuto risposta. Con la Spagna sono felice”

Aymeric Laporte ha parlato al The Guardian sulla scelta della Nazionale. Lui, naturalizzato spagnolo prima della competizione era nell’orbita della Nazionale francese. Ecco le sue parole: “Non è stata una decisione facile, per niente. La mia famiglia vive ancora in Francia e io ho giocato lì da quando ero molto giovane. Non è questione di decidere. ‘Mi sento questo’, ‘Mi sento quello’. No. Mi sento entrambi. Sono stato in Spagna per otto anni. Possono dire ciò che vogliono. Sono qui e sono felice. Sono stato in contatto con la nazionale spagnola per tanti anni. Luis Enrique mi ha spiegato che il mio stile di gioco è vicino alla sua idea di calcio, e che se avessi avuto la cittadinanza mi avrebbe potuto convocare. E la Francia? Ah, sì, beh… Non mi hanno chiamato. Non mi piace tornare su questo argomento, ma ho mandato un messaggio a Deschamps e non ho ricevuto una risposta… Magari ha cambiato il numero, ha preso un nuovo cellulare. Può essere. Ma io ho scritto allo stesso numero da cui mi aveva chiamato”.