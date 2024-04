Laporta: “Xavi? Tutto è aperto e può essere rivisto. Ne parleremo a fine stagione”

Durante l’intervista concessa a TV3, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, è tornato a parlare del futuro di Xavi in occasione del 71° Trofeo di tennis Conde de Godó: “Tutto è aperto e può essere rivisto. Ce ne occuperemo a fine stagione e ne parleremo. C’è tempo per parlarne. L’anno scorso ci ha reso felici vincendo un campionato storico. Oltre al talento che hanno, i calciatori danno sempre il massimo. Se le cose andranno come vogliamo, saremo in semifinale di Champions League. Campionato? Siamo ancora vivi”.

Foto: Instagram Barcellona