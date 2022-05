Laporta: “Xavi ha fatto molto bene, ma ora dobbiamo rafforzare la squadra per essere più competitivi”

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato di alcuni temi di mercato nella lunga intervista a Radio Catalunya.

Queste le sue parole: “Per le circostanze in cui si trova il club e per l’ultimo tratto di campionato, penso che avremmo potuto lottare per il titolo se non si fossero infortunati alcuni giocatori. Perdere ha sempre delle conseguenze. In questa stagione abbiamo dovuto cambiare allenatore, eravamo noni e siamo arrivati ​​secondi. Vogliamo di più. Il Barça è abituato a lottare per la Liga e noi non l’abbiamo fatto in questa stagione. Xavi ha fatto molto bene e ora dobbiamo rafforzare la squadra per essere più competitivi”.

Ambizione: “Farò tutto il possibile per tornare a lottare per i traguardi più importanti. La prossima stagione dovremo puntare a tutto, Champions compresa”

Su Dembélé: “Penso che voglia restare ma è molto tentato da altre opzioni, a condizioni migliori delle nostre. L’offerta è stata presentata da tempo e si sono presi il tempo di valutarla a fine stagione. Avremmo voluto una risposta prima, ma non possiamo forzare. Abbiamo fatto un’offerta perché il giocatore piace all’allenatore e anche a me, ed è per questo che abbiamo fatto uno sforzo importante. C’è un buon rapporto personale con il giocatore, è arrivato l’amico Aubameyang ma sono gli agenti che curano gli interessi e speriamo che la sua decisione sia quella di rinnovare”.

Foto: Twitter Barcellona