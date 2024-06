Laporta: “Xavi ha cambiato le sue richieste. Quindi ho pensato subito a Flick”

Intervistato da El Mundo Deportivo, Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato in merito all’addio di Xavi e la scelta di Flick.

Queste le sue parole: “Quest’anno le cose non hanno funzionato. A febbraio ho accettato che se ne andasse a giugno perché è un Culé e perché ci ha aiutato anche a non cercare urgentemente un sostituto. Poi ci ha chiesto di continuare e gli ho chiesto se credeva nella squadra e mi ha risposto di sì. È stato tutto molto forzato quando abbiamo deciso di confermarlo. Xavi è una leggenda e il suo entusiasmo ci ha fatto prendere la decisione di ratificarlo”.

Cosa è cambiato: “Un cambio di discorso sulla squadra. Dal momento in cui ha fatto quelle dichiarazioni e ha cambiato le sue richieste in modo sostanziale, mi ha fatto capire che dovevo dare un altro impulso, mi ha fatto ripensare, e ho pensato ad Hansi Flick per ottenere il meglio da questa squadra. Il consiglio di amministrazione ha il potere di prendere queste decisioni e di correggerle, come ha fatto anche Xavi”.

Su Lewandowski: “Robert ha rifiutato delle proposte economiche importanti per rimanere con noi. Il 35enne è vincolato da un contratto con i blaugrana fino al 2026”.

Foto: twitter Barcellona