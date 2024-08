Laporta: “Va bene il mercato ma la priorità è generare talento”

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato durante un evento ufficiale del club, tenutosi negli Stati Uniti. Il numero 1 blaugrana ha incentrato il suo discorso sull’importanza di coltivare il talento dei giovani: “Qui promuoviamo i giovani e sviluppiamo il talento, che per noi è la cosa più importante. Siamo molto orgogliosi perché dietro c’è del lavoro. Poi certo, andiamo anche sul mercato per prendere dei buoni giocatori, ma per noi è essenziale generare talento”.

Foto: Instagram Barcellona