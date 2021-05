Laporta sull’arrivo di Aguero: “L’abbiamo sempre ammirato. Con lui tornerà l’allegria al Camp Nou”

Joan Laporta, presidente blaugrana, ha parlato così nella conferenza stampa di presentazione di Sergio Aguero al Barcellona: “E’ un orgoglio avere un giocatore come Sergio nel Barcellona. E’ un giocatore che abbiamo sempre ammirato in questo club e abbiamo apprezzato che un campione delle sue qualità abbia deciso di vendere da noi. La volontà di diventare un giocatore del Barcellona verrà sicuramente apprezzata anche dai tifosi. Si tratta del nostro primo acquisto per il futuro e questo ci conforta perché vuol dire che presto tornerà l’allegria al Camp Nou”.