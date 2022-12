Laporta sull’addio di Piqué: “Ha capito che era il momento di ritirarsi”

Durante l’intervista concessa a Barça TV, il presidente blaugrana, Joan Laporta, ha parlato anche dell’addio di Gerard Piqué: “Ho una relazione eccellente con lui, è un orgoglio per me essere stato il suo presidente. Si è comportato in modo straordinario col club, anche se questa stagione era complicata per lui. Aveva poco spazio e Gerard è un vincente nato, avevamo già concordato che ci saremmo accordati senza problemi quando avrebbe smesso di essere protagonista sul campo. Ha dimostrato di essere uno di quei calciatori che sa riconoscere quando arriva il momento di ritirarsi. Se n’è andato perché non stava apportando ciò che voleva, intendo a livello sportivo. Piqué fa parte del Barcellona, questa è casa sua e noi siamo qui per tutto ciò che gli possa servire”.

Foto: Instagram Barcellona