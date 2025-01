Laporta sul caso Olmo-Victor: “Polemiche evitabili se le norme fossero state applicate correttamente”

Intervistato da un inviato di Mundo Deportivo direttamente da Jeddah, dove il Barcellona questa sera sarà coinvolto nella finale di Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid, il presidente blaugrana Laporta ha parlato del caso che ha coinvolto nelle ultime settimane Dani Olmo e Pau Victor. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Questa Supercoppa è stata coinvolta in una polemica sul tesseramento di due giocatori del Barça. Penso che, a nostro parere, si sarebbe potuto evitare se le norme fossero state applicate correttamente. Il fatto è che è già stato risolto e potranno giocare. Dal punto di vista del Barça siamo soddisfatti. Il video della mia reazione alla sentenza? Il calcio è emozione. Puoi ridere, puoi piangere, puoi essere felice, puoi arrabbiarti, puoi trovarti in una situazione estrema, ma l’importante sono le emozioni che proviamo nella vita e nel calcio. Ma il calcio è sentimento puro e per questo vince sempre”.

Sulla Supercoppa: “Il Barcellona è orgoglioso di essere in finale di Supercoppa. Siamo quelli che ne hanno di più con 14 titoli. Madrid e Barcellona rendono queste finali emozionanti, apprezzate in tutto il mondo. È un onore e un orgoglio affrontare il Real Madrid in una partita di calcio. Siamo le squadre con più tifosi al mondo”.

Foto: Instagram Barcellona