Laporta sul caso Negreira: “Io sono tranquillo, non c’è corruzione”

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato in merito al famigerato “Caso Negreira”, spiegando come il club sia innocente in merito alla situazione e lancia una frecciata al giudice Joaquin Aguirre, il quale lo ha inserito nell’elenco degli indagati per presunto reato di corruzione nell’ambito dell’affare Negreira:

“Sarà come tanti casi di questo giudice che hanno dovuto essere archiviati. La nostra difesa ci aveva già avvertito che potevano accusarmi, me lo aspettavo. Ma sono tranquillo perché non c’è corruzione, tanto meno continuativa”.

Foto: twitter barcellona