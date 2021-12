Laporta su Messi: “Non gli ho mai chiesto di giocare gratis. In ogni caso è un’opzione che sarebbe dovuta venire da lui e non da me”

Nel corso del programma ‘Els Matins’diTV3 è intervenuto il presidente del Barcellona Joan Laporta. Riguardo Leo Messi, il numero uno blaugrana specifica: “Non so se sarebbe stato possibile per Messi rimanere senza essere pagato. Ma io non gli ho mai chiesto di giocare gratis. È il migliore al mondo e sapevamo che aveva una proposta molto importante. E tornando al giocare gratis, è un’opzione che in tutti i casi sarebbe dovuta venire da lui e non da me”.

FOTO: Twitter Barcellona