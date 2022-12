Laporta su de Jong: “Non l’ho mai voluto vendere. È un pilastro del nostro progetto”

Durante l’intervista concessa a Barça TV, il presidente blaugrana, Joan Laporta, ha parlato anche dello spinoso caso legato a Frenkie de Jong: “Non ho mai voluto vendere De Jong, è uno dei pilastri della nostra squadra. Per me Frenkie è fra i leader del progetto blaugrana, abbiamo grande fiducia in giocatori come lui e Ferran Torres. Ho grande entusiasmo, credo che possiamo fare tante belle cose”.

Foto: Instagram de Jong