Laporta: “Stiamo ricevendo offerte folli per Yamal, abbiamo già rifiutato 200 milioni di euro”

Durante la lunga intervista concessa a Mundo Deportivo, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha così parlato del futuro di Lamine Yamal, rivelando un curioso retroscena in chiave mercato: “Stiamo ricevendo offerte folli per Yamal. Abbiamo rifiutato 200 milioni di euro, non abbiamo bisogno di venderlo. Siamo in una fase di ripresa economica e possiamo vedere già la fine del tunnel. Non vogliamo cedere nessuno dei nostri giovani”.

Foto: Instagram Barcellona