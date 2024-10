Laporta: “Sei mesi fa mi avevano offerto 250 milioni per Yamal. Ho rifiutato”

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato a Barça One di altri temi di calciomercato.

Queste le sue parole: “Noi vogliamo che chi vuole restare al Barça. I giocatori di casa hanno un valore molto più alto di quello che avevano. Cubarsi, Fermín, Gavi, Lamine, Araujo… valgono molto più di quanto valevano prima. Questo va tenuto in considerazione per valutare come il club sta facendo finanziariamente. Erano venuti a comprare Lamine per 250 milioni di euro sei mesi fa ma io ho detto di no. Lui è il giocatore più ricercato nel mondo. Qual è il vero valore di Lamine? Ebbene, questo non si riflette nel valore contabile. Fortunatamente ci sono indicatori come la lista di Forbes, che valuta il club molti miliardi, non come lo valutava l’anno scorso. Non volevamo fare cessioni, pensavamo di dover confermare la squadra e che potesse dare molto di più di quello che ha dato. Mi sembra che non avessimo tutti i torti, Flick sta ottenendo molto. Gundogan è andato via ed è arrivato Dani Olmo. I giocatori fanno molto di più rispetto all’anno scorso, i volti di Rapihnha e Lewandowski sono cambiati. Chi vuole andare deve portare un’offerta per quello che vale e noi la studieremo sempre”.

Foto: Instagram personale