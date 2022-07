Laporta presenta Lewandowski: “Ha fatto sforzi enormi per essere qui. Rimettiamo il Barcellona al centro del mondo”

Direttamente dal tetto dell’hotel di Miami che ospita il Barcellona, il presidente blaugrana, Joan Laporta, ha organizzato un evento per la presentazione di Robert Lewandowski. Il Presidente ha esordito salutando l’attaccante in polacco: “Grazie e benvenuto al Barcellona. Quest’uomo ha fatto sforzi straordinari per essere con noi. Non è stato facile e siamo molto orgogliosi che tu lo abbia voluto. Abbiamo bisogno di te, abbiamo grandi aspettative. Vogliamo fare una squadra sempre più competitiva e stiamo andando nella direzione giusta. Voglio ringraziare l’area sportiva per il lavoro svolto, hanno reso possibile questo acquisto. Rimettiamo il Barcellona al centro del mondo”.

Foto: Laporta Instagram