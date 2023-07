Laporta presenta Iñigo Martínez: “L’allenatore è felicissimo dell’acquisto. Porta carattere ed esperienza”

Conferenza stampa di presentazione per Iñigo Martínez al Barcellona. A introdurla il presidente Joan Laporta, che così si è direttamente rivolto al difensore: “Benvenuto a Barcellona. Siamo molto orgogliosi di avere un giocatore del tuo talento, della tua esperienza, del tuo carattere. Sappiamo che rafforzerai la nostra difesa. L’allenatore è felicissimo del tuo acquisto e anche noi. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa firma”. Quindi parlando più in generale: “Penso che sia un grande acquisto per il Barça. Chiediamo a Iñigo, come tutti i giocatori che vengono, di competere, di rispettare gli obblighi commerciali per generare più risorse. So che lo farai. E con l’esperienza che hai, motiva i tuoi compagni di squadra, mostra il tuo carattere e la tua esperienza”.

Foto: laporta instagram personale