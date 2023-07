Laporta presenta Gundogan: “Eri la prima richiesta di Xavi, un onore per noi che tu ci abbia scelto”

Questa mattina, Ilkay Gundogan è stato presentato come nuovo calciatore del Barcellona. Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del club blaugrana, Joan Laporta, lo ha accolto così: “Eri la prima richiesta di Xavi, per noi è un onore averci scelto e aver fatto degli sforzi nonostante le molte richieste che avevi. Sei un giocatore esperto, sai come si vince e al Manchester City lo hai fatto, speriamo che tu possa replicare anche qui. Vogliamo essere i migliori”.

Foto: Pagina Facebook Barcellona