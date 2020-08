Laporta: “Povero Barcellona, nelle mani di incompetenti”

L’ex presidente del Barcellona, Joan Laporta, si è lasciato andare a dichiarazioni piuttosto pesanti sul presidente Bartomeu, a proposito del difficile momento che sta vivendo il club catalano. Questo il tweet al veleno di Laporta: “Hanno detto a Suárez che non lo vogliono per telefono? Mi sembra un atto di vigliaccheria da parte del Presidente e una mancanza di rispetto per il giocatore. Questo modo di agire è impensabile e danneggia l’immagine del Club. Mi fa sospettare che vogliano vendere a Messi, sarebbe un errore storico. Povero Barça, nelle mani di incompetenti”.

Pobre #Barça en mans d’aquests incompetents. (2/2) — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) August 25, 2020

Foto: Twitter personale