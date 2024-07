Laporta: “Possiamo affrontare qualsiasi operazione che pensiamo di dover fare sul mercato”

Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Hansi Flick come nuovo allenatore del Barcellona. In conferenza era presente anche il presidente del Barça, Joan Laporta. Quest’ultimo, oltre ad aver espresso parole di elogio e di incoraggiamento nei confronti dell’allenatore tedesco, ha anche rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la situazione finanziaria del club e la relativa possibilità di fare operazioni importanti sul mercato, come Nico Williams e Dani Olmo: “Possiamo permetterci queste operazioni, e con garanzie”, ha dichiarato il presidente, che ha poi continuato: “La situazione economica è molto migliore rispetto a quando sono tornato alla presidenza del Barça. Il processo è stato prima quello di salvare il club, poi di recuperarlo economicamente e oggi possiamo assicurare che possiamo permetterci questi acquisti grazie al lavoro che abbiamo fatto e alla pazienza dei soci”.

Poi ha concluso così: “Possiamo affrontare qualsiasi operazione che pensiamo di dover fare sul mercato. Deco sta lavorando su questo aspetto nel caso in cui dovessimo migliorare la rosa che abbiamo”.

Foto: twitter Barcellona