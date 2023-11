Laporta: “Non si parla degli episodi a nostro sfavore. Fosse successo al Real, se ne sarebbe parlato tutta la settimana”

A margine dell’evento organizzato per presentare il logo scelto per rappresentare il club nell’ambito dei festeggiamenti per i 125 anni di storia, Joan Laporta è tornato a parlare degli episodi contro il Rayo Vallecano: “Molti si aspettavano che perdessimo contro il Porto. Non è facile essere del Barça: dobbiamo lottare contro tante cose. Questa settimana abbiamo parlato solo di cazzate quando avremmo dovuto parlare del rigore su Raphinha o di quello su Lewandowski contro il Rayo. Se fosse successo al Real Madrid, sono sicuro che se ne sarebbe parlato tutta la settimana”.

Poi ha proseguito: “Non è vittimismo. Per vincere dobbiamo essere molto migliori dei nostri rivali e loro ci rendono le cose difficili. Ora abbiamo vinto contro il Porto e abbiamo un morale alle stelle per battere Atlético e Girona. È stata una vittoria importante perché siamo già classificati agli ottavi di finale di Champions League. Sono stato contento per i tifosi e per Xavi, perché se lo merita tantissimo”.

Foto: laporta instagram personale