Laporta: “Non prestiamo attenzione ai proclami catastrofici di alcuni, stiamo facendo un buon lavoro”

Durante l’Assemblea Generale Ordinaria del Barcellona, il presidente Joan Laporta è intervenuto per presentare i budget per l’attuale stagione e per discutere del presente e del futuro del club blaugrana.

“Grazie per la vostra presenza, senatori ed ex presidenti del club, così come agli ex presidenti Joan Gaspart ed Enric Reyna membri della commissione economica e direttori della Federazione Catalana. Il modello dell’Assemblea è sostenibile, più partecipativo e universale, in linea con l’importanza che diamo all’Assemblea. Oggi si deciderà del presente e del futuro del Barcelona, della stagione 2023-24 e del budget per la stagione 2024-25. Abbiamo superato la metà del nostro mandato ed è stato fatto un buon lavoro per riportare il Barça al posto che merita, continueremo a farlo se ci date fiducia. Stiamo molto meglio rispetto al 2021. Lo confermano i dati”.

Il presidente continua: “Non abbiamo prestato attenzione ai proclami catastrofici di alcuni. Siamo determinati a portare a termine il rilancio economico del club. C’è ancora strada da fare, ma siamo molto migliorati rispetto al 2021. Voglio valorizzare il lavoro dei membri del consiglio che hanno messo talento, conoscenza, perseveranza e audacia al servizio del club. Ci sono persone che lavorano duro e bene. L’altro aspetto che voglio sottolineare è che i membri hanno mostrato un grande feeling con il Barcellona”.

Sulla passata stagione: “Per quanto riguarda l’equilibrio sportivo della scorsa stagione, condivido la delusione dell’anno scorso. Abbiamo deciso di dare un nuovo impulso alla panchina del Barça e ai preparatori fisici. C’è stato un cambio di allenatore e pensiamo che con i giocatori della Masia, che stanno accumulando talento e con l’aiuto di Hansi Flick i successi torneranno. Siamo molto contenti della squadra che abbiamo e che La Masia abbia un impatto importante. Siamo molto contenti del coinvolgimento di Flick e molto contenti del lavoro di Deco, ha tagliato gli stipendi a 170 milioni. Ha anche avuto la capacità di migliorare e ringiovanire la squadra che ci rafforza nel presente e nel futuro del club. Siamo molto contenti delle stagioni perfette della pallamano e del calcio femminile, in entrambe ambiamo vinto la Champions League. Le nostre squadre hanno lottato fino alla fine in tutte le competizioni. In ambito sportivo la cosa più importante è il cambio di allenatore. Rispetto assoluto per Xavi, che ha fatto un ottimo lavoro, ma questo lo abbiamo capito. Dovevamo dare una spinta diversa”.

Foto: Instagram Barcellona