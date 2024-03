Laporta: “Non invidio il Real per la firma di Mbappé. Il suo arrivo creerà tensione nello spogliatoio”

Durante l’intervista concessa al Mundo Deportivo, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha così parlato del trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid a partire dalla prossima stagione: “Non invidio il Real per la firma di Mbappé. Viste le cifre di cui si parla, il suo arrivo creerà sicuramente tensione nello spogliatoio. Da quelle parti hanno un problema, devono vendere qualcuno no? Perché non giocheranno entrambi nello stesso ruolo, sono due giocatori molto ingombranti”.

Foto: Twitter PSG