Laporta non ha dubbi: “L’UEFA non ci escluderà dalla Champions per il caso Negreira”

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha così commentato la possibile esclusione dalla Champions 2023-24 in seguito al caso Negreira: “Sono convinto che non succederà, non ci sono precedenti di questo tipo con club delle dimensioni del Barcellona. La UEFA non partecipa al linciaggio generale. La nostra capacità di dialogare con loro esiste al di là del fatto che non siamo d’accordo su alcune questioni”.

Foto: Instagram Laporta