Laporta non chiude a Silva: “È del Barcellona, ci sono tanti amici lì”

Dopo la campagna faraonica messa in atto da presidente del Barcellona Laporta ora il prossimo obiettivo di mercato si chiama Bernardo Silva del Manchester City. Il portoghese è la ciliegina sulla torta di un mercato importante. Il presidente al momento chiude al trasferimento, ma non nega. Queste le parole.

“È un giocatore molto bravo ma è del Manchester City e devo rispettarlo. Ho amici lì, come Pep Guardiola, Tixi Bergstein e Khaldoon Al Mubarak. Ci sono molte persone che conosco”.

Foto: Twitter Premier League