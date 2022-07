Laporta: “Il Bayern non ci ha risposto per Lewandowski”

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, è tornato a parlare della trattativa tra il Bayern Monaco e il club blaugrana per Robert Lewandowski: “Il Bayern Monaco non ci ha risposto. Ma il club è a lavoro per dare a Xavi una rosa di livello”.

Foto: Twitter Champions