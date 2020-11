Laporta: “Nel 2006 rifiutai 250 milioni dall’Inter per Messi”

L’ex presidente del Barcellona, Juan Laporta, potrebbe ricandidarsi alla poltrona del club catalano alle elezioni dell’Aprile 2021.

Alla stampa, Laporta ha presentato il piano per il nuovo Barcellona, parlando anche di qualche aneddoto del passato, legato a Messi.

Queste le sue parole: “Messi? Nessuno può dubitare che ami il Barcellona: ci rispettiamo e ci amiamo, ma non ho parlato con lui. Quando saranno passate le elezioni spero di essere alla presidenza, poi parlerò con lui e magari proverà a farlo restare al Barça. Nel 2006 rifiutammo un’offerta da 250 milioni di euro di Moratti per portare Messi all’Inter. Leo era giovanissimo, forse addirittura minorenne. E una cifra del genere avrebbe fatto girare la testa a tutti, visto che il ragazzo non aveva ancora dimostrati nulla. Ma io lo volli tenere a tutti i costi”.

Inoltre Laporta ha spiegato per sommi capi il suo piano: “Abbiamo un piano-choc per recuperare la drammatica situazione economica del club. Voglio innanzi tutto riunire tutto il barcelonismo. Non possiamo aggiustare il mondo, ma possiamo renderlo un po’ migliore. E vogliamo farlo con il lavoro, la passione e l’amore. Il nostro piano è riportare la felicità alle persone”.

Foto: Mundo Deportivo