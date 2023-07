Laporta: “Xavi vuole rinnovare e non ci saranno problemi. I nostri calciatori hanno molte offerte ma non siamo un club in vendita”

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ​​ha analizzato la situazione attuale del club in un’intervista al quotidiano spagnolo ‘La Vanguardia’. Il massimo dirigente ha risposto a tutte le questioni scottanti: la situazione economica, il rinnovo di Xavi, gli acquisti, quanto devono a Messi “Avevamo un accordo con LaLiga che avremmo dedicato parte delle risorse che abbiamo a Messi. Era contemplato nel piano di fattibilità. Lo abbiamo comunicato a Jorge Messi. Mi ha detto che Leo aveva trascorso un anno molto difficile a Parigi e che voleva meno pressioni. Se fosse ritornato da noi, avrebbe continuato ad avere pressioni e ho capito la sua decisione. Lo lasceremo lavorare per bene e nel frattempo iniziamo a preparare il suo super tributo. Nell’ambito del 125° anniversario e quando torneremo al campo Nou sarebbe perfetto”, Prosegue a proposito del debito che ha con l’argentino: “Quello che gli è dovuto è il differimento della busta paga che era stata concordata con il consiglio precedente e che produce pagamenti in sospeso che terminano nel 2025. Tutto è pagato con religiosa assiduità” Riguardo ai rinforzi in questo mercato, Laporta ha dichiarato su Xavi: “Comprende la situazione del club. Vorrebbe rinforzare il centrocampo, ma sa che alcune opzioni sono irrealizzabili e sbaglieremmo”. Ha anche fatto riferimento al rinnovo dell’allenatore: “Vuole continuare e non ci saranno problemi”. Ansu Fati è uno dei giocatori di cui si parla di più: “Lasciatelo fare. Deve guadagnarsi la fiducia di Xavi e quando emerge riesce a fare la differenza grazie al talento. Ci sono offerte per Christensen, Pedri, Gavi, Araújo, Ter Stegen, Ansu, Raphinha, Balde. Ma non siamo un club di vendita”.

