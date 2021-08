Laporta: “Leo vuole continuare e noi vogliamo che continui”

A margine della presentazione del terzino brasiliano, Emerson Royal, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato riguardo il rinnovo di Lionel Messi. Queste le sue parole:

“Rinnovo Messi? Stiamo facendo tutto il possibile ma non è ancora risolto, ma sta progredendo bene. Ma lungo le linee che tutti abbiamo pensato, abbiamo detto che avremmo fatto tutto il possibile per lui per continuare e siamo in questa direzione, vedo ancora molte possibilità. Leo vuole continuare e noi vogliamo che continui. Tutto sta andando bene con Leo, stiamo cercando di risolvere questioni importanti per entrambe le parti“.

Foto: Twitter Laporta