Laporta: “La Spagna sta facendo benissimo, ma per gran parte è merito di Xavi”

Intervistato da Marca, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato della Spagna al Mondiale, dando molti meriti al suo allenatore, Xavi Hernandez.

Queste le sue parole: “La Spagna? Mi sembra fantastica, è un orgoglio per il Barcellona vedere come stanno giocando i nostri calciatori e tutta la squadra. E anche come Luis Enrique la sta guidando, prendendosi tutta la pressione e togliendola dalle spalle di giocatori che sono molto giovani. Ci sono calciatori di gran talento che stanno facendo innamorare il mondo e la maggior parte di questi è del Barcellona. Vederli giocare è un orgoglio. La Spagna è favorita per vincere il mondiale, ma ci sono anche avversarie forti come Brasile e Francia. Le possibilità ci sono, bisogna vedere come va avanti la squadra”.