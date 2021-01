Laporta: “Il club deve fare una buona proposta a Messi. Il PSG è stato irrispettoso, non permetteremo che ci destabilizzino”

Joan Laporta, uno dei candidati alla presidenza del Barcellona, ha così risposto ad alcune domande su Lionel Messi: “Il club deve essere in grado di fare una buona proposta a Messi perché la accetti. Questo dipende dalla società. Capirei qualsiasi risposta. Sarà sempre più difficile fare una proposta convincente. Altri stanno già negoziando e il Barça continua senza un presidente”. Ogni possibile riferimento alla squadra parigina viene poi cancellato dallo stesso Laporta che punta direttamente il dito: “È irrispettoso per il Barça che un club come il PSG dica pubblicamente che proveranno a ingaggiare Leo Messi. Non possiamo permettere che club statali si concedano il lusso di destabilizzare un altro club”.

Foto: Mundo Deportivo