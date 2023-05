Laporta: “Faremo di tutto per riportare Messi a Barcellona”

Joan Laporta, presidente del Barcellona, è al settimo cielo dopo la vittoria del campionato da parte dei blaugrana: “È una serata storica, è un campionato storico. Vincere a quattro giornate dalla fine… Siamo campioni. Abbiamo controllato la partita dal primo momento, meritiamo la vittoria e il campionato. È una domenica di gioia. Abbiamo salvato finanziariamente il club e abbiamo ridato la gioia al Barcellona. Vogliamo che questo sia il primo titolo importante di una splendida epoca”.

Su Messi: “La tappa di Leo non è finita come tutti volevamo. È finita a causa dei nostri problemi economici. Abbiamo un debito morale nei suoi confronti: vorremmo che la fine della sua carriera fosse con la maglia del Barça e fosse applaudito in tutti i campi. Mi sento corresponsabile di questo finale. Penso che sia una fine provvisoria, penso che renderemo realtà questa aspirazione. Faremo di tutto per riportarlo a Barcellona”.

Foto: twitter Barcellona