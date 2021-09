Laporta e la delusione per l’addio di Messi: “Non ho più parlato con lui”

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha ammesso ai microfoni di Esport 3 che l’addio di Messi è stato un duro colpo per tutto il mondo blaugrana, ma anche per sè stesso e per Leo Messi: “Siamo rimasti tutti molto delusi. Da allora non ho più parlato con lui”. Entrambi avevano un rapporto molto cordiale.

Pensa ad un suo ritorno?

“Sicuramente quello che è avvenuto non è la fine che ci auguravamo per lui e per il Barcellona. Vedremo. Non ci chiudiamo a nessuna possibilità”.

“Se mi sono pentito di essermi ricandidato alla presidenza? No, chi come noi ama il Barcellona non si pente. Sono tornato per far migliorare il club. A che punto siamo? Diciamo che il paziente è in terapia intensiva, sta migliorando e ci sono dei dati che lo evidenziano”.

Foto: Twitter Barcellona