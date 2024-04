Laporta conferma: “Xavi resta”. E l’allenatore: “Ho visto tanta fiducia”

Joan Laporta ha confermato in conferenza stampa quanto era nell’aria fin da ieri, ovvero la conferma di Xavi sulla panchina del Barcellona anche nella prossima stagione. “Questa è una grande notizia. In passato ho parlato dell’addio di Xavi, ma ieri ho avuto l’opportunità di parlarci e mi ha trasmesso fiducia e ambizione, la voglia di portare avanti questi progetto. Fin dal primo momento mi è sembrata una grande notizia per il Barcellona. Da presidente dico che la stabilità è la chiave per arrivare ai successo. Abbiamo un allenatore che pensa sempre al meglio per il Barcellona, questo è chiaro a tutti. I nostri giovani hanno bisogno di un punto di riferimento e non c’è nessuno meglio di Xavi”. Così l’allenatore: “Non è stata una decisione semplice. A gennaio credevo che il mio addio fosse la cosa migliore per il club, ieri però abbiamo parlato in modo molto diretto. Penso che il progetto non sia concluso e che possa essere vincente, ne sono convinto. Rivedere le proprie decisioni è da saggi. Per me è stato un cocktail di motivi che mi hanno fatti andare avanti, soprattutto la fiducia di presidente, ds e giocatori. Non è una questione di soldi e di ego, ho solo visto tanta fiducia”.

Foto: Laporta instagram personale